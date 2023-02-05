Фёдор Емельяненко рассказал, что побудило его завершить карьеру

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко после поражения от Райана Бейдера рассказал, что побудило его завершить профессиональную карьеру, а также ответил на вопрос, как чувствует себя после боя.
«Чувствую себя хорошо, всё замечательно. Удары ощущались, но я не терялся. Я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам.
Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать.
Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок.
Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю всё, как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», — заявил Емельяненко на пресс-конференции.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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