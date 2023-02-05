Мэтт Браун: надеюсь, у Фёдора Емельяненко будет отличная жизнь на пенсии

Американский боец смешанных единоборств Мэттью Браун высказался о завершившем карьеру Фёдоре Емельяненко.
«Всё ещё люблю тебя, Фёдор! Надеюсь, у него будет отличная жизнь на пенсии. Жестокий спорт», — приводит слова Брауна MMA Fighting.
Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе возглавил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, который состоялся в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США). После завершения поединка Фёдор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.
Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
- 5 февраля 2023
-
08:55
-
08:45
-
08:44
-
08:29
-
08:26
-
08:22
-
08:14
-
08:11
-
08:02
-
07:57
-
07:48
-
07:44
-
07:38
-
07:38
-
07:35
-
07:31
-
07:23
-
07:19
-
07:14
-
07:13
-
07:00
-
06:50
-
06:28
-
05:58
-
04:25
-
04:19
-
03:58
-
02:52
-
02:26
-
01:10
-
01:02
-
00:55
-
00:45
-
00:22
- 4 февраля 2023
-
23:58