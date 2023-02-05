Мэтт Браун: надеюсь, у Фёдора Емельяненко будет отличная жизнь на пенсии

Американский боец смешанных единоборств Мэттью Браун высказался о завершившем карьеру Фёдоре Емельяненко.

«Всё ещё люблю тебя, Фёдор! Надеюсь, у него будет отличная жизнь на пенсии. Жестокий спорт», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе возглавил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, который состоялся в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США). После завершения поединка Фёдор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?