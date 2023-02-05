Президент Bellator: Фёдор Емельяненко заслужил право считаться величайшим бойцом ММА

Президент Bellator Скотт Кокер оценил карьеру легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал бой за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.



Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Американец защитил чемпионский пояс.



«Да, Фёдор действительно величайший боец. Он заслужил право считаться таковым. Я счастлив, что мы работали вместе и у нас дружеские отношения. Поздравляю Фёдора с завершением карьеры, это было прекрасное время», — цитирует Кокера ТАСС.



Всего в активе Фёдора Емельяненко 47 поединков в ММА, в которых он одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.