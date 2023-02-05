Рой Джонс считает, что Фёдору Емельяненко стоит попробовать себя в боксе
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший высказался о завершении карьеры легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.
В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) прошёл турнир Bellator 290, в рамках которого Емельяненко сразился с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде, а по окончании поединка Фёдор Емельяненко объявил о завершении карьеры.
«Я поздравляю Фёдора с завершением карьеры. Он настоящая легенда смешанных единоборств, спортсмен мирового уровня. Думаю, сейчас ему нужно будет отдохнуть. Ну а после — подумать о боксёрских поединках», — приводит слова Джонса ТАСС.
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