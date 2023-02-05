Тюлюлин прокомментировал своё поражение на UFC Vegas 68
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Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях после поражения на турнире UFC Vegas 68.
34-летний россиянин, выступающий в среднем весе, встречался с корейцем Чун Ён Паком в рамках предварительно карда и проиграл сабмишеном в первом раунде.
«Слава богу за всё. Вернёмся сильнее, будем драться до конца!» — написал Тюлюлин, выложив фото с командой.
Денис Тюлюлин свой предыдущий бой провёл в сентябре прошлого года на турнире UFC 279 с американским бойцом Джейми Пикеттом и одержал победу нокаутом. Это была первая победа россиянина в UFC.
Всего у Дениса Тюлюлина 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых боец одержал 11 побед и потерпел семь поражений.
Новость по темеТюлюлин уступил Чун Ён Паку на UFC Vegas 68
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