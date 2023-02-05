Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бейдер рассказал, кого считает вторым лучшим тяжеловесом в Bellator

Бейдер рассказал, кого считает вторым лучшим тяжеловесом в Bellator
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер заявил, что считает россиянина Валентина Молдавского и британца Линтона Васселла сильнейшими претендентами на титул.

«Кто второй сильнейший тяжеловес в Bellator? Наверное, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. С Молдавским у меня был очень тяжёлый и близкий бой», — сказал Бейдер на пресс-конференции.

Райан Бейдер в ночь на 5 февраля одержал победу над легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом дивизионе.

Бейдер встречался с Валентином Молдавским на турнире Bellator 273 в январе прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.

Последний Император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру Последний Император уходит побеждённым. Фёдор без шансов проиграл Бейдеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023