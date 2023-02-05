Бейдер рассказал, кого считает вторым лучшим тяжеловесом в Bellator
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер заявил, что считает россиянина Валентина Молдавского и британца Линтона Васселла сильнейшими претендентами на титул.
«Кто второй сильнейший тяжеловес в Bellator? Наверное, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. С Молдавским у меня был очень тяжёлый и близкий бой», — сказал Бейдер на пресс-конференции.
Райан Бейдер в ночь на 5 февраля одержал победу над легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом дивизионе.
Бейдер встречался с Валентином Молдавским на турнире Bellator 273 в январе прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.
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