Бейдер рассказал, кого считает вторым лучшим тяжеловесом в Bellator

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер заявил, что считает россиянина Валентина Молдавского и британца Линтона Васселла сильнейшими претендентами на титул.



«Кто второй сильнейший тяжеловес в Bellator? Наверное, Валентин Молдавский или Линтон Васселл. С Молдавским у меня был очень тяжёлый и близкий бой», — сказал Бейдер на пресс-конференции.



Райан Бейдер в ночь на 5 февраля одержал победу над легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом дивизионе.



Бейдер встречался с Валентином Молдавским на турнире Bellator 273 в январе прошлого года и одержал победу единогласным решением судей.