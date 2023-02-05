Кравцов: преклоняемся перед Фёдором Емельяненко. Великий боец и пример для подражания

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на решение известного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко завершить карьеру в ММА.
«Моё мнение — Фёдору пора уже заканчивать. Может, даже пораньше нужно было. Конечно, он сам знает лучше нас. Это спорт, единоборства: бывают и победы нокаутом, и поражения.
Это наш великий боец, большой пример для подражания — и как спортсмен, и как человек. Мы все его уважаем, любим и преклоняемся перед Фёдором как спортсменом», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В ночь на 5 февраля Фёдор Емельяненко встретился с Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой возглавил турнир Bellator 290 и завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Это был последний поединок в карьере Фёдора Емельяненко. У россиянина 40 побед при семи поражениях в ММА. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 5 февраля 2023
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
09:26
-
09:14
-
08:55
-
08:45
-
08:44
-
08:29
-
08:26
-
08:22
-
08:14
-
08:11
-
08:02
-
07:57
-
07:48
-
07:44
-
07:38
-
07:38
-
07:35
-
07:31
-
07:23
-
07:19
-
07:14
-
07:13
-
07:00
-
06:50