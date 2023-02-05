Кравцов: преклоняемся перед Фёдором Емельяненко. Великий боец и пример для подражания

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на решение известного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко завершить карьеру в ММА.



«Моё мнение — Фёдору пора уже заканчивать. Может, даже пораньше нужно было. Конечно, он сам знает лучше нас. Это спорт, единоборства: бывают и победы нокаутом, и поражения.



Это наш великий боец, большой пример для подражания — и как спортсмен, и как человек. Мы все его уважаем, любим и преклоняемся перед Фёдором как спортсменом», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



В ночь на 5 февраля Фёдор Емельяненко встретился с Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой возглавил турнир Bellator 290 и завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.



Это был последний поединок в карьере Фёдора Емельяненко. У россиянина 40 побед при семи поражениях в ММА. Ещё один бой был признан несостоявшимся.