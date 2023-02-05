Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: преклоняемся перед Фёдором Емельяненко. Великий боец и пример для подражания

Кравцов: преклоняемся перед Фёдором Емельяненко. Великий боец и пример для подражания
Комментарии

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов отреагировал на решение известного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко завершить карьеру в ММА.

«Моё мнение — Фёдору пора уже заканчивать. Может, даже пораньше нужно было. Конечно, он сам знает лучше нас. Это спорт, единоборства: бывают и победы нокаутом, и поражения.

Это наш великий боец, большой пример для подражания — и как спортсмен, и как человек. Мы все его уважаем, любим и преклоняемся перед Фёдором как спортсменом», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В ночь на 5 февраля Фёдор Емельяненко встретился с Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой возглавил турнир Bellator 290 и завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Это был последний поединок в карьере Фёдора Емельяненко. У россиянина 40 побед при семи поражениях в ММА. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор не сумел уйти вовремя. Величие Последнего Императора поблёкло уже давно Фёдор не сумел уйти вовремя. Величие Последнего Императора поблёкло уже давно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023