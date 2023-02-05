Боец Тимур Нагибин: Фёдор Емельяненко был прав, когда просил бой с Бейдером

Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин поделился впечатлениями от прощального боя Фёдора Емельяненко.
«Считаю, что он был прав, когда просил бой с Бейдером. Потому что он спортсмен, в первую очередь, высококлассный. И если хочешь что-то доказать, в том числе и себе, то выходить нужно против самых сильных. Бейдер считается сейчас одним из сильнейших бойцов, поэтому Фёдор молодец, что провёл с ним бой. Да, не сложилось, бывает. Это бои, это спорт. Всё равно, как ни крути, у Фёдора возраст, реакция не та. Но он заслуживает максимального уважения за то, какую карьеру он провёл, и за то, что у него в жизни было. Всего ему самого лучшего», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 5 февраля 2023
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