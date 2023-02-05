Григорий Дрозд: Фёдор Емельяненко — человек-эпоха. Благодаря ему в России появились ММА

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд высказался об уходе Фёдора Емельяненко из смешанных единоборств.
«Фёдор Емельяненко — человек, благодаря которому в России появился такой вид спорта, как ММА. Это целая эпоха, у Феди огромное, миллионное количество поклонников в России и во всём мире. Человек-эпоха, значимый человек для мировых ММА — наш Фёдор Емельяненко. Когда говорят о фигуре Емельяненко, говорят в первую очередь о скромности, любви к богу, к людям. Очень воспитанный, вежливый и настоящий русский мужчина.
Прекрасная карьера. Федя — легенда для всех был и остаётся во всём мире. Я очень надеюсь, что этот его уход был окончательным и Фёдор не вернётся в клетку, а будет развиваться, развивать вид спорта и развиваться как личность вне боёв. Хочу пожелать ему удачи и больших успехов», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 5 февраля 2023
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