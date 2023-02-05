Курбанов высказался о поражении Фёдора Емельяненко в последнем бою в ММА

Боксёр RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов ответил на вопрос о том, не лучше ли было бы для Фёдора Емельяненко выбрать себе соперника попроще и закончить карьеру с гарантированной победой.



«Фёдор уже не тот. Фёдор уже не так бьёт, не так держит удар. Уже не те кондиции. И брать реванш с Райаном не стоило для завершения карьеры. Можно было взять кого-нибудь другого, полегче, победить и уйти. И был бы пример подрастающему поколению, пример всем спортсменам, которые идут по его стопам и хотят добиться больших результатов. Для меня лично было обидно, да. Так же обидно, как когда проиграл Рой Джонс. И когда дрались Рой Джонс с Тайсоном, мне было не по себе. Я такие вещи тяжело воспринимаю, не стоило делать такие вещи, когда ты сделал всё и хочешь что-то ещё доказать», — рассказал Курбанов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Емельяненко завершил карьеру в ММА. У россиянина 40 побед при семи поражениях, ещё один бой был признан несостоявшимся.