Все результаты UFC Vegas 68

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, главным событием которого стал поединок Сергея Спивака и Деррика Льюиса. Бой завершился победой молдавского бойца в первом раунде.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.
Основной кард:
Сергей Спивак — Деррик Льюис — победа Спивака удушающим приёмом (раунд 1);
Девин Кларк — Чон Да Ун — победа Кларка единогласным решением;
Марчин Тыбура — Благой Иванов — победа Тыбуры единогласным решением;
Ту Хо Чхве — Кайл Нельсон — ничья решением большинства судей;
Адам Фугит — Юсаку Киносита — победа Фугита техническим нокаутом (раунд 1).
Предварительный кард:
Аншул Джубли — Джека Сарагих — победа Джубли техническим нокаутом (раунд 2);
Чон Ён Ли — Чжа И — победа Ён Ли раздельным решением;
Риня Накамура — Тосиоми Кадзама — победа Накамуры нокаутом (раунд 1);
Хюн Сун Пак — Сын Кук Чхве — победа Сун Пака удушающим приёмом (раунд 3);
Чун Ён Пак — Денис Тюлюлин — победа Ён Пака удушающим приёмом (раунд 1);
Тацуро Таира — Хесус Агилар — победа Таиры болевым приёмом на руку (раунд 1).
- 5 февраля 2023
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
09:26
-
09:14
-
08:55
-
08:45
-
08:44
-
08:29
-
08:26
-
08:22
-
08:14
-
08:11
-
08:02
-
07:57
-
07:48
-
07:44
-
07:38