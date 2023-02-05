Все результаты UFC Vegas 68

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, главным событием которого стал поединок Сергея Спивака и Деррика Льюиса. Бой завершился победой молдавского бойца в первом раунде.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.



Основной кард:



Сергей Спивак — Деррик Льюис — победа Спивака удушающим приёмом (раунд 1);



Девин Кларк — Чон Да Ун — победа Кларка единогласным решением;



Марчин Тыбура — Благой Иванов — победа Тыбуры единогласным решением;



Ту Хо Чхве — Кайл Нельсон — ничья решением большинства судей;



Адам Фугит — Юсаку Киносита — победа Фугита техническим нокаутом (раунд 1).



Предварительный кард:



Аншул Джубли — Джека Сарагих — победа Джубли техническим нокаутом (раунд 2);



Чон Ён Ли — Чжа И — победа Ён Ли раздельным решением;



Риня Накамура — Тосиоми Кадзама — победа Накамуры нокаутом (раунд 1);



Хюн Сун Пак — Сын Кук Чхве — победа Сун Пака удушающим приёмом (раунд 3);



Чун Ён Пак — Денис Тюлюлин — победа Ён Пака удушающим приёмом (раунд 1);



Тацуро Таира — Хесус Агилар — победа Таиры болевым приёмом на руку (раунд 1).

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