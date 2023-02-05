Сергей Спивак получил бонус $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на UFC Vegas 68
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В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, главным событием которого стал поединок Сергея Спивака и Деррика Льюиса. Бой завершился победой молдавского бойца в первом раунде.
Стало известно, кто получил бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире, — Сергей Спивак, Аншул Джубли, Риня Накамура и Тацуро Таира.
Сергей Спивак выиграл у Деррика Льюиса удушающим приёмом в первом раунде в главном событии турнира.
Аншул Джубли выиграл техническим нокаутом у Джеки Сараги, Риня Накамура нокаутировал Тосиоми Кадзаму в первом раунде, а Тацуро Таира досрочно выиграл у Хесуса Агилара болевым приёмом. Все три этих боя прошли в рамках предварительного карда UFC Vegas 68.
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- 5 февраля 2023
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