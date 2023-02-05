Президент UFC: Фёдору Емельяненко стоило завязать несколько лет назад

Президент UFC Дана Уайт считает, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко должен быть завершить профессиональную карьеру.



«Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать всё что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 68.



В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.



Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Это последний бой россиянина в карьере в ММА.



Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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