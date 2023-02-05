Чендлер прокомментировал анонс нового сезона TUF, где его соперником станет Макгрегор

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC, прокомментировал анонс нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где его соперником в качестве тренера станет бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор.



Ожидается, что конце сезона TUF бойцы проведут поединок между собой. Сезон продлится с мая по август.



«Наконец-то об этом объявлено — кот выпал из мешка. Очень скоро мы отправимся в Вегас, где будем сниматься для шоу со своим будущим соперником. Соревнования начинаются уже сейчас. Я буду стараться поделиться своей мудростью с ребятами. Каждый бой имеет большое значение, потому что я собираюсь выиграть это соревнование, тем самым воплотив в жизнь мечту одного из этих ребят — контракт с UFC», — цитирует Чендлера Sportskeeda.

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