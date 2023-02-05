Умар Нурмагомедов высказался о наследии Фёдора Емельяненко

Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из ММА.



«Я не знаю, почему они всегда выбирают себе молодых и крепких ребят. Наверное, хотят… Конечно, если бы Фёдор его победил, это было бы вообще! Сенсация. Сенсационный уход. Но для меня было меньше беспокойства, если бы его соперник был одного возраста с ним. Меньше нервов потратили бы все болельщики. Конечно, и я потратил нервы. Болел, переживал. Не хотел, чтобы так заканчивалась целая эпоха. Но всё равно он для нас пример в этом спорте. Всегда достойно себя вёл. На его боях мы выросли. Он начал ММА-индустрию в России и СНГ», — цитирует Нурмагомедова Sport24.



В ночь на 5 февраля Фёдор Емельяненко провёл последний бой в карьере в ММА, в котором проиграл Райану Бейдеру. Всего у бойца 40 побед в смешанных единоборств при семи поражениях.

Новость по теме Умар Нурмагомедов назвал главную причину поражения Фёдора Емельяненко