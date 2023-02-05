Умар Нурмагомедов высказался о наследии Фёдора Емельяненко

Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов прокомментировал уход Фёдора Емельяненко из ММА.
«Я не знаю, почему они всегда выбирают себе молодых и крепких ребят. Наверное, хотят… Конечно, если бы Фёдор его победил, это было бы вообще! Сенсация. Сенсационный уход. Но для меня было меньше беспокойства, если бы его соперник был одного возраста с ним. Меньше нервов потратили бы все болельщики. Конечно, и я потратил нервы. Болел, переживал. Не хотел, чтобы так заканчивалась целая эпоха. Но всё равно он для нас пример в этом спорте. Всегда достойно себя вёл. На его боях мы выросли. Он начал ММА-индустрию в России и СНГ», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
В ночь на 5 февраля Фёдор Емельяненко провёл последний бой в карьере в ММА, в котором проиграл Райану Бейдеру. Всего у бойца 40 побед в смешанных единоборств при семи поражениях.
- 5 февраля 2023
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
09:26
-
09:14
-
08:55
-
08:45
-
08:44
-
08:29
-
08:26
-
08:22
-
08:14
-
08:11
-
08:02
-
07:57