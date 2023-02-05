Умар Нурмагомедов: готов драться хоть с новичком, хоть с чемпионом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался о своём следующем поединке.



«Я жду. Жду соперника. 11 марта должны дать. Тяжело, короче. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы кто-нибудь согласился. Жду пока. Готов ли драться с любым? Вообще без проблем. Хоть новичок, хоть чемпион. Мне главное — подраться. Ожидаю, что мне дадут какого-то соперника, который на волоске и его могут уволить. И он должен будет принять этот бой. Но, знаете, я готов драться с любым. Я не выбираю, мне не дают выбрать. Буду драться с любым. Что поделать», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.



Умар Нурмагомедов в своём последнем поединке нокаутировал бразильца Раони Барселоса. Всего у россиянина 16 побед в ММА и ни одного поражения.