Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: готов драться хоть с новичком, хоть с чемпионом

Умар Нурмагомедов: готов драться хоть с новичком, хоть с чемпионом
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался о своём следующем поединке.

«Я жду. Жду соперника. 11 марта должны дать. Тяжело, короче. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы кто-нибудь согласился. Жду пока. Готов ли драться с любым? Вообще без проблем. Хоть новичок, хоть чемпион. Мне главное — подраться. Ожидаю, что мне дадут какого-то соперника, который на волоске и его могут уволить. И он должен будет принять этот бой. Но, знаете, я готов драться с любым. Я не выбираю, мне не дают выбрать. Буду драться с любым. Что поделать», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Умар Нурмагомедов в своём последнем поединке нокаутировал бразильца Раони Барселоса. Всего у россиянина 16 побед в ММА и ни одного поражения.

Хабиб больше не нужен! Умар Нурмагомедов в первом раунде ушатал крутого бразильца Хабиб больше не нужен! Умар Нурмагомедов в первом раунде ушатал крутого бразильца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023