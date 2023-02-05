Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA, он не может драться в UFC ближайшие полгода

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать в боях промоушена в ближайшие полгода, сообщает MMAFighting.
Макгрегор выходил из пула тестирования американского антидопингового агентства (USADA) и до сих пор в него не вернулся. После возвращения в пул Макгрегору необходимо сдавать тесты на протяжении полугода и дважды сдать допинг-тесты с отрицательным результатом. После этого он будет допущен до поединка.
Вчера, 4 февраля, президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор будет выступать в качестве тренера в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где его соперником станет Майкл Чендлер. По окончании сезона бойцы могут провести очный поединок.
Сезон The Ultimate Fighter продлится с мая по август. Как сообщалось ранее, возвращение Макгрегора в октагон запланировано на сентябрь. К тому времени ирландец может вернуться в пул USADA и сдать все необходимые тесты.
- 5 февраля 2023
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
09:26
-
09:14
-
08:55
-
08:45
-
08:44
-
08:29
-
08:26
-
08:22
-
08:14
-
08:11