Макгрегор ещё не вернулся в пул USADA, он не может драться в UFC ближайшие полгода

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сможет выступать в боях промоушена в ближайшие полгода, сообщает MMAFighting.



Макгрегор выходил из пула тестирования американского антидопингового агентства (USADA) и до сих пор в него не вернулся. После возвращения в пул Макгрегору необходимо сдавать тесты на протяжении полугода и дважды сдать допинг-тесты с отрицательным результатом. После этого он будет допущен до поединка.



Вчера, 4 февраля, президент UFC Дана Уайт сообщил, что Конор Макгрегор будет выступать в качестве тренера в новом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где его соперником станет Майкл Чендлер. По окончании сезона бойцы могут провести очный поединок.



Сезон The Ultimate Fighter продлится с мая по август. Как сообщалось ранее, возвращение Макгрегора в октагон запланировано на сентябрь. К тому времени ирландец может вернуться в пул USADA и сдать все необходимые тесты.

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