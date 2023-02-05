Шон О’Мэлли подписал новый контракт с UFC

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, сообщил, что подписал новый контракт с промоушеном.



«Новое соглашение с UFC рассчитано на восемь поединков. Я пытался получить себе процент от продаж трансляций (PPV), не будучи действующим чемпионом, но получил отказ. Однако я всё равно получил очень выгодный контракт и доволен цифрами в нём», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.



Шон О’Мэлли свой последний бой провёл в октябре прошлого года с российским бойцом Петром Яном, экс-чемпионом промоушена, и одержал победу раздельным решением судей.



28-летний американец провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых потерпел лишь одно поражение.

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