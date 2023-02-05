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Василевский – о поражении Фёдора Емельяненко: он уже мысленно ушёл на отдых

Василевский – о поражении Фёдора Емельяненко: он уже мысленно ушёл на отдых
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал досрочное поражение легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в своём последнем бою.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

«У Фёдора не было запала и блеска в глазах. Он уже мысленно ушёл на заслуженный отдых. Ощущения и впечатления в целом грустные. Это логично. Фёдор мог попасть в первые две минуты. Ситуация была обоюдоострая. Но он то ли был слишком напряжен, то ли заряжен на один удар. Емельяненко не провёл разведку, не дёргал соперника. В результате, не смог выйти на нужную дистанцию, не прочувствовал ее. Бейдер наоборот, расслабился, стал наседать и попал джебом. Плюс все замечают, что в силу накопленного урона Федор не слишком хорошо держит удар. Сильного попадания не было, но он упал и «потерялся». У Емельяненко был шанс попасть, но не получилось. Логичный исход поединка», – приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

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