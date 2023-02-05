Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт объяснил, почему бой Махачева и Волкановски может стать рекордным для UFC

Дана Уайт объяснил, почему бой Махачева и Волкановски может стать рекордным для UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт поделился коммерческими ожиданиями от поединка между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на следующих выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

«Хочу сказать, что это монструозный бой, и здесь только одна посещаемость будет соответствовать уровню Madison Square Garden. А если говорить о предварительных покупках платных трансляций… Этот бой побьёт все поединки в своей категории. Он побьёт рекорд трансляций в Австралии и Новой Зеландии. Рекорд же UFC, который принадлежит какому-то из боёв Конора… похоже на то, что и он будет побит», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Новость по теме
Волкановски: будет непросто, но я попытаюсь найти подбородок Махачева

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023