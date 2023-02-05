Дана Уайт объяснил, почему бой Махачева и Волкановски может стать рекордным для UFC
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Президент UFC Дана Уайт поделился коммерческими ожиданиями от поединка между действующими чемпионами организации Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который состоится на следующих выходных в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.
«Хочу сказать, что это монструозный бой, и здесь только одна посещаемость будет соответствовать уровню Madison Square Garden. А если говорить о предварительных покупках платных трансляций… Этот бой побьёт все поединки в своей категории. Он побьёт рекорд трансляций в Австралии и Новой Зеландии. Рекорд же UFC, который принадлежит какому-то из боёв Конора… похоже на то, что и он будет побит», – сказал Уайт на пресс-конференции.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии
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