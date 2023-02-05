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Ярд назвал приоритетных соперников после проигрыша Бетербиеву — в их числе два россиянина

Ярд назвал приоритетных соперников после проигрыша Бетербиеву — в их числе два россиянина
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Двукратный претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), британец Энтони Ярд (23-3, 22 KO) назвал приоритетных соперников после досрочного поражения в бою с обладателем титулов WBC, IBF и WBO, россиянином Артуром Бетербиевым.

«Нельзя изменить прошедшее. У вас всегда будет мысль, что вы должны были что-то изменить. Но что есть, то есть. Результат таков, каков он есть. Я по-прежнему учусь, и моя задача заключается в том, чтобы оставаться прилежным. И я доволен результатом. Я получил немало хороших отзывов.

Если говорить о грядущих боях, то это реванш с Бетербиевым. Я хотел бы его провести. Мне также нравится идея боя с Джошуа Буатси. Дмитрий Бивол… Я хотел бы попытаться подраться с Биволом до того, как он завершит карьеру. Канело… Мне нужны все эти имена», – цитирует Ярда издание talkSPORT.

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