Ярд назвал приоритетных соперников после проигрыша Бетербиеву — в их числе два россиянина

Двукратный претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), британец Энтони Ярд (23-3, 22 KO) назвал приоритетных соперников после досрочного поражения в бою с обладателем титулов WBC, IBF и WBO, россиянином Артуром Бетербиевым.
«Нельзя изменить прошедшее. У вас всегда будет мысль, что вы должны были что-то изменить. Но что есть, то есть. Результат таков, каков он есть. Я по-прежнему учусь, и моя задача заключается в том, чтобы оставаться прилежным. И я доволен результатом. Я получил немало хороших отзывов.
Если говорить о грядущих боях, то это реванш с Бетербиевым. Я хотел бы его провести. Мне также нравится идея боя с Джошуа Буатси. Дмитрий Бивол… Я хотел бы попытаться подраться с Биволом до того, как он завершит карьеру. Канело… Мне нужны все эти имена», – цитирует Ярда издание talkSPORT.
- 5 февраля 2023
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31
-
11:20
-
10:43
-
10:32
-
10:01
-
09:48
-
09:39
-
09:26
-
09:14