«Этому нельзя научить». Крис Арреола объяснил, почему Фьюри — фаворит в бою с Усиком

Многократный претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе, американский ветеран Крис Арреола высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Это будет крайне забавный бой. Габаритам нельзя научить. Я должен поставить на Фьюри, потому что он огромный и искусный боец. И, несмотря на свои размеры, он дерётся как средневес. Вот почему я выбираю Фьюри», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу EsNews.

В своём последнем поединке в августе Александр Усик защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, нанеся повторное поражение британскому нокаутёру Энтони Джошуа. Фьюри в декабре досрочно остановил в 10-м раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору, защитив пояс WBC в супертяжёлом дивизионе.

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