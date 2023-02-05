«Этому нельзя научить». Крис Арреола объяснил, почему Фьюри — фаворит в бою с Усиком

Многократный претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе, американский ветеран Крис Арреола высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).
«Это будет крайне забавный бой. Габаритам нельзя научить. Я должен поставить на Фьюри, потому что он огромный и искусный боец. И, несмотря на свои размеры, он дерётся как средневес. Вот почему я выбираю Фьюри», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу EsNews.
В своём последнем поединке в августе Александр Усик защитил титулы WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, нанеся повторное поражение британскому нокаутёру Энтони Джошуа. Фьюри в декабре досрочно остановил в 10-м раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору, защитив пояс WBC в супертяжёлом дивизионе.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри
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