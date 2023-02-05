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Бывший соперник Уайлдера назвал бойца, бьющего не слабее американца

Бывший соперник Уайлдера назвал бойца, бьющего не слабее американца
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Многократный претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе, американский ветеран Крис Арреола назвал бывшего соперника, который, по его мнению, бьёт так же тяжело, как и звёздный американец Деонтей Уайлдер.

Им оказался украинец Виталий Кличко (45-2, 41 KO), встречавшийся с Арреолой в сентябре 2009 года и досрочно остановивший его в 10-м раунде.

«У них разная природа силы. Клико бьёт вас и пытается пробить насквозь, в то время Уайлдер словно бьёт хлыстом. Когда Кличко ударил меня, то я почувствовал, будто отделился от своего тела. Он чертовски тяжело бьёт», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее в интервью Арреола объяснил, почему Тайсон Фьюри – фаворит в бою с Александром Усиком.

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