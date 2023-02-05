Майкл Чендлер предсказал исход своего боя с Макгрегором

Трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер поделился прогнозом на свой ожидаемый поединок со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы оба быстро начинаем бои. Когда Брюс Баффер объявит нас, дверь клетки закроется и прозвенит гонг, то мы попытаемся сойтись в центре клетки, чтобы заставить соперника первым сделать шаг назад.

Если он попадёт, то ночка получится для меня тяжёлой. То же произойдёт, если попаду я. У кого получится? Я собираюсь попасть ему по лицу. Он сразу почувствует моё давление, и оно не исчезнет. Если я захочу схватить его и бросить, то именно это я и сделаю. И добьюсь остановки. Думаю, я финиширую его во втором раунде», – приводит слова Чендлера ESPN.

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