Чендлер — о трэш-токе Макгрегора: есть черта, которую нельзя переходить

Трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер высказался о возможных словесных нападках со стороны ирландца Конора Макгрегора, славящегося своим трэш-током.
«Без сомнений, существует черта, которую нельзя переходить. Когда у человека есть жена, есть дети и семья, то существует черта, которую лучше не пересекать. Сейчас мне тяжело поверить в то, что Конор собирается пересечь это предел, даже несмотря на это интервью. Возможно, оно соблазнит его. Посмотрим», – приводит слова Чендлера ESPN.
Напомним, Чендлер и Макгрегор станут тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, который пройдёт с мая по август. Поединок бойцов запланирован на осень.
Алкогольный угар и дёргание за соски. Самые странные суеверия бойцов UFC
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:34
-
22:26
-
21:57
-
21:16
-
20:55
-
20:46
-
19:53
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
11:44
-
11:43
-
11:35
-
11:31