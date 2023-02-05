Чендлер — о трэш-токе Макгрегора: есть черта, которую нельзя переходить

Трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер высказался о возможных словесных нападках со стороны ирландца Конора Макгрегора, славящегося своим трэш-током.

«Без сомнений, существует черта, которую нельзя переходить. Когда у человека есть жена, есть дети и семья, то существует черта, которую лучше не пересекать. Сейчас мне тяжело поверить в то, что Конор собирается пересечь это предел, даже несмотря на это интервью. Возможно, оно соблазнит его. Посмотрим», – приводит слова Чендлера ESPN.

Напомним, Чендлер и Макгрегор станут тренерами 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, который пройдёт с мая по август. Поединок бойцов запланирован на осень.

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