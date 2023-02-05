Флойд Мейвезер раскритиковал современный бокс, приведя в пример Ломаченко

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Флойд Мейвезер-младший критично высказался о профессиональных боксёрских организациях, позволяющих раскрученным молодым боксёрам быстро завоёвывать мировые титулы.

В частности, Мейвезер привёл в пример звёздного украинца Василия Ломаченко, ставшего чемпионом мира уже в третьем бою.

«Вы должны заслужить это. Ломаченко, парень дерётся за мировой титул… Да, у него 400 боёв в любителях. Но он стал профессионалом, и он не должен был драться за чемпионский титул в своём третьем или четвёртом бою. Когда я перешёл в профессионалы, то прежде, чем стать чемпионом мира, я провёл 17 боёв. Я заслужил это», – сказал Мейвезер в интервью журналистам.

Новость по теме Промоутер Бивола оценил шансы Ломаченко в чемпионском бою с Хэйни

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко