Уайт: если Джонс побьёт Гана, то станет величайшим бойцом в истории MMA

Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал организацию поединка за вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе (США) и возглавит номерной турнир UFC 285.

«Когда вы смотрите на этот бой… Когда казалось, что его соперником станет Фрэнсис, Джон Джонс был фаворитом. Затем на смену пришёл Сириль Ган, и Джон Джонс стал аутсайдером. И это гораздо более лучший бой для Джонса.

Если Джон Джонс вернётся и победит Сириля Гана, то уже никто не сможет отрицать, что Джон Джонс – величайший боец всех времён», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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