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Фьюри: подраться с Усиком легче, чем организовать бой с ним

Фьюри: подраться с Усиком легче, чем организовать бой с ним
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри считает, что его выход на ринг против обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, украинца Александра Усика, станет лишь завершением большой работы, проделанной его командой.

«Не могу дождаться вызова. Это большое испытание, и я приветствую его. Но организовать этот бой сложнее, чем подраться. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель.

Если всё получится, то это будет монументальное событие, бой столетия. Если вы заинтересованы в подобного рода вещах – тогда этот бой для вас. Потому что определится первый чемпион-супертяжеловес в истории с четырьмя поясами», – сказал Фьюри в интервью BT Sport.

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