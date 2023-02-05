«Пару раз думал, умру». Токов рассказал о проблемах со здоровьем перед боем с Эблином
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Бывший претендент на титул Bellator в среднем весе (до 84 кг), российский боец смешанного стиля Анатолий Токов рассказал о проблемах со здоровьем перед чемпионским боем с американцем Джонни Эблином, состоявшемся сегодня, 5 февраля, в Инглвуде (США).
Напомним, Эблин победил единогласным судейским решением (50-45, 49-46, 49-46), нанеся Токову третье поражение в карьере.
«Гайморит? Неделю валялся с температурой. Пару раз думал, сдохну. Сюда с трубкой в носу приехал. Промывал нос. У меня гной скапливался. Мне прокол сделали перед отъездом, чтобы я поехать смог. Сняться с боя? Такой шанс выпал. Какой сниматься!» – приводит слова Токова издание Sport24.
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