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Волк Хан: в лучшие годы Фёдор Емельяненко не пропустил бы такой удар

Волк Хан: в лучшие годы Фёдор Емельяненко не пропустил бы такой удар
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Именитый российский боец смешанного стиля Магомедхан Гамзатханов, более известный как Волк Хан, прокомментировал досрочное поражение легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в своём последнем бою.

Напомним, сегодня, 5 февраля, Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

«Я очень огорчён, что Фёдор проиграл и такой великий спортсмен ушёл из большого спорта проигравшим. Но это показывает, что не было никакой фальши и обмана. Фёдор вышел достойно против самого сильного спортсмена. Конечно, это не тот Фёдор, который был раньше. В те годы, когда он выступал в Японии, он бы не пропустил такой удар и ушёл бы из этого положения в партере.

Во-первых, это возраст, во-вторых, в таком возрасте велико психологические давление. Сыграло роль также большое желание уйти из спорта победителем. Как бы Фёдор не выступил, для знатоков ММА он остаётся и останется выдающимся бойцом современности», – цитирует Гамзатханова издание MMA.Metaratings.ru.

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