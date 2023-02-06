Стало известно, в каком весе состоится бой Макгрегора и Чендлера

Поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором, и американцем Майклом Чендлером пройдёт в лимите полусреднего веса (до 77 кг), сообщает журналист Ариэль Хельвани.

«План заключается в том, что они подерутся в третьем квартале года. Последнее, о чём я слышал, был сентябрь. Были разговоры о весе, и ещё утром мы не были уверены, но сейчас я подтверждаю, что это полусредний вес», – сказал Хельвани в интервью The Ringer MMA Show.

Президент организации Дана Уайт не стал подтверждать эту информацию:

«У нас пока нет никаких деталей боя. Нет места, даты и всего остального. Бойцы прибудут в Лас-Вегас, вероятно, после Супербоула, и тогда мы всё обсудим», – сказал Уайт на пресс-конференции.

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