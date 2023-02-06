Катмен Бетербиева: Ярд оказался самым стойким соперником в карьере Артура

Расс Абнер, катмен чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Артура Бетербиева, высоко оценил выступление британца Энтони Ярда в поединке со своим подопечным.

«Первое, что я сказал Марку Рэмси [тренеру Бетербиева] в бою: «Этот парень оказался более стойким, чем все остальные соперники Артура». Он принимал удары. У других парней тоже получалось терпеть, но они не отвечали так, как это делал Ярд. Маркус Браун держал удар, но он ломался и не отвечал. Уважение Ярду», – сказал Абнер в интервью BBC 5 Live Boxing.

Победа над Ярдом стала для 38-летнего Артура Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок он провёл в ноябре 2017 года.

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