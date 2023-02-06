Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Катмен Бетербиева: Ярд оказался самым стойким соперником в карьере Артура

Катмен Бетербиева: Ярд оказался самым стойким соперником в карьере Артура
Комментарии

Расс Абнер, катмен чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Артура Бетербиева, высоко оценил выступление британца Энтони Ярда в поединке со своим подопечным.

«Первое, что я сказал Марку Рэмси [тренеру Бетербиева] в бою: «Этот парень оказался более стойким, чем все остальные соперники Артура». Он принимал удары. У других парней тоже получалось терпеть, но они не отвечали так, как это делал Ярд. Маркус Браун держал удар, но он ломался и не отвечал. Уважение Ярду», – сказал Абнер в интервью BBC 5 Live Boxing.

Победа над Ярдом стала для 38-летнего Артура Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок он провёл в ноябре 2017 года.

Новость по теме
Бетербиев рассказал, что делает с подаренными Кадыровым машинами

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023