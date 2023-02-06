Макгрегор отреагировал на участие в шоу The Ultimate Fighter

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, посвящённый участию в шоу The Ultimate Fighter.

Напомним, звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.

«Вперёд и вверх, хвала Богу», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.



Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: