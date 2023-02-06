Макгрегор отреагировал на участие в шоу The Ultimate Fighter

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост в социальных сетях, посвящённый участию в шоу The Ultimate Fighter.
Напомним, звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.
«Вперёд и вверх, хвала Богу», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
- 6 февраля 2023
-
10:16
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:39
-
00:45
-
00:11
-
00:01
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:37
-
22:55
-
22:51
-
22:34
-
22:26
-
21:57
-
21:16
-
20:55
-
20:46
-
19:53
-
19:41
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:24
-
17:56
-
17:26
-
16:50
-
15:45
-
15:37
-
15:00
-
14:33
-
14:24
-
13:29
-
13:24