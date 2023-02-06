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Промоутер Хирн: Джошуа по-прежнему входит в топ-3 тяжеловесов, он вернёт пояса

Промоутер Хирн: Джошуа по-прежнему входит в топ-3 тяжеловесов, он вернёт пояса
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу боксёра Энтони Джошуа.

«На него будет оказываться большое давление. Потому что если Эй Джей не выиграет этот бой, то у нас будут большие проблемы. Я говорю вам, что этот парень по-прежнему входит в тройку лучших тяжеловесов мира и способен вернуть себе титулы.

Вы увидите возвращение Энтони Джошуа. Честно говоря, я считаю, что вы увидите заявление парня, который очень опасен, очень мотивирован, чтобы стать трехкратным чемпионом в супертяжелом весе. Сейчас у нас впереди бой с Джермейном Франклином, который, по мнению многих, победил Диллиана Уайтта. Я хочу сказать, что это действительно сложный бой», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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