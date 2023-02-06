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Кудряшов рассказал, почему Емельяненко не должен уходить в бокс

Кудряшов рассказал, почему Емельяненко не должен уходить в бокс
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался по поводу возможного ухода 46-летнего Фёдора Емельяненко в бокс.

«Разве Бернард Хопкинс или Джордж Форман не доказали нам, что можно выступать на высоком уровне в 46 лет? Важно с чем человек в этом возрасте выходит в клетку или в ринг – с желанием заработать деньги на былом спортивном величие или за результатом. Во втором случае вся его жизнь должна соответствовать тому, что он делает – спортивный режим и так далее. Обычно к 46 годам у человека появляются много другой ответственности помимо спорта: семья, работа, так далее. Не всегда получается полностью отдаваться спорту, но боксировать на высоком уровне можно. Мы назвали имена тех, кто это сделал.

Может ли в 46 лет Федор провести бой в боксе? Может. Но нужно ли оно? Его поединок в Джейком Полом не считаю реальным. Пол весит около 93 кг, а Емельяненко около 110 кг. Помню, были негодования на этот счет с Хасимом Рахманом-младшим, который не мог сделать вес. Если Федор начнет «делать» 90 кг, я не знаю что это за история. Нет, Емельяненко сказал, что закончил. Какие могут быть вопросы?

Я бы не хотел видеть Федора с Джейком Полом или кем-то еще из другой категории. Мухаммеда Али в определенный момент времени уже мог победить любой перворазрядник. Да, он потом скажет: «Я победил Али». Но это был уже совершенно другой боксер. То же самое с Федором. Пройдет неделя и я уже не вспомню, с кем сегодня дрался Емельяненко», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

«Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко «Никогда не считал Фёдора одним из величайших». Что говорит мир об уходе Емельяненко

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности:

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