Кудряшов рассказал, почему Емельяненко не должен уходить в бокс

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался по поводу возможного ухода 46-летнего Фёдора Емельяненко в бокс.

«Разве Бернард Хопкинс или Джордж Форман не доказали нам, что можно выступать на высоком уровне в 46 лет? Важно с чем человек в этом возрасте выходит в клетку или в ринг – с желанием заработать деньги на былом спортивном величие или за результатом. Во втором случае вся его жизнь должна соответствовать тому, что он делает – спортивный режим и так далее. Обычно к 46 годам у человека появляются много другой ответственности помимо спорта: семья, работа, так далее. Не всегда получается полностью отдаваться спорту, но боксировать на высоком уровне можно. Мы назвали имена тех, кто это сделал.



Может ли в 46 лет Федор провести бой в боксе? Может. Но нужно ли оно? Его поединок в Джейком Полом не считаю реальным. Пол весит около 93 кг, а Емельяненко около 110 кг. Помню, были негодования на этот счет с Хасимом Рахманом-младшим, который не мог сделать вес. Если Федор начнет «делать» 90 кг, я не знаю что это за история. Нет, Емельяненко сказал, что закончил. Какие могут быть вопросы?

Я бы не хотел видеть Федора с Джейком Полом или кем-то еще из другой категории. Мухаммеда Али в определенный момент времени уже мог победить любой перворазрядник. Да, он потом скажет: «Я победил Али». Но это был уже совершенно другой боксер. То же самое с Федором. Пройдет неделя и я уже не вспомню, с кем сегодня дрался Емельяненко», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Ал. Емельяненко показал бой с Фёдором 10-летней давности: