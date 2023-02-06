Вартанян рассказал, как Волкановски может победить в бою с Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался по поводу предстоящего титульного поединка в лёгком весе UFC между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.

«Волкановски может победить, если будет двигаться рваным темпом, уходить от клетки и не давать Исламу Махачеву прижимать себя. Все свои противостояния он выиграл за счёт того, что сокращал дистанцию и использовал работу на ближней и средней дистанциях. Шанс на победу есть всегда, но преимущество за Исламом. Это и габариты, и борцовская база, и другой вес.



Можно сказать, что Волкановски дрался в 77 кг, но это не особо сильный аргумент. Одно дело — провести там бой, другое дело – выступать на высоком уровне. В UFC у него не было ни одного боя ни в 77 кг, ни в 70 кг», — приводит слова Вартаняна Metaratings.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: