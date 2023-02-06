Магомед Исмаилов оценил дебют Али Исаева в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу дебюта победителя Гран-при PFL в тяжёлом весе Али Исаева в Bellator.

Напомним, первый поединок Исаева завершился вничью. Его соперником был Стив Моури.

«После долгого перерыва в целых три года Али Исаев отправился в Bellator и показал невероятный характер. Порой одна маленькая ошибка может привести к тяжёлым обстоятельствам, и только лучшие могут переломить исход.



Я испытал невероятные эмоции. Первый и третий раунды — за Али, второй раунд — та самая ошибка и в результате ничья. Ну и ладно, это хорошее начало после долгого перерыва. Я ведь знаю, как ты умеешь набирать обороты, мой большой брат», — написал Исмаилов в социальных сетях.