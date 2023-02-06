В UFC высказались по поводу будущего Деррика Льюиса, идущего на серии из трёх поражений
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу будущего бойца Деррика Льюиса в промоушене.
Напомним, на прошедших выходных американец уступил представителю Молдавии Сергею Спиваку, после чего его серия поражений достигла трёх боёв.
«Я испытываю огромное уважение к Деррику Льюису, обожаю этого парня. Сегодня он проиграл, а Спивак выглядел очень хорошо. Сергей громко заявил о себе.
В моих глазах акции Деррика не упали. Я обожаю этого человека. Он мне очень сильно импонирует, так что он никуда не денется», — сказал Уайт на пресс-конференции.
До этого Льюис досрочно проиграл австралийцу Таю Туивасе и российскому бойцу Сергею Павловичу. Всего у американца 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 11 поражений.
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