В UFC высказались по поводу будущего Деррика Льюиса, идущего на серии из трёх поражений

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу будущего бойца Деррика Льюиса в промоушене.

Напомним, на прошедших выходных американец уступил представителю Молдавии Сергею Спиваку, после чего его серия поражений достигла трёх боёв.

«Я испытываю огромное уважение к Деррику Льюису, обожаю этого парня. Сегодня он проиграл, а Спивак выглядел очень хорошо. Сергей громко заявил о себе.



В моих глазах акции Деррика не упали. Я обожаю этого человека. Он мне очень сильно импонирует, так что он никуда не денется», — сказал Уайт на пресс-конференции.

До этого Льюис досрочно проиграл австралийцу Таю Туивасе и российскому бойцу Сергею Павловичу. Всего у американца 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 11 поражений.