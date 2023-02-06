Роган: Нганну может вернуться в UFC, чтобы подраться с новым чемпионом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну может вернуться в промоушен.
«Идеальный расклад таков: Нганну уходит, получает большой денежный бой в боксе, Джон Джонс и Сириль Ган проводят поединок, определяют нового чемпиона UFC, а затем Фрэнсис возвращается. Он определённо может вернуться. Фрэнсис, если ты меня слышишь, прошу тебя – не подписывай эксклюзивный контракт», — сказал Роган.
Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА франко-камерунский боец провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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