Кокляев высказался о Фёдоре Емельяненко после его поражения в бою с Бейдером

Российский стронгмен Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о прославленном российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.
«Настоящий герой идёт до конца, и Фёдор дошёл до логичного, героического окончания своей яркой карьеры. По поводу оценил он соперника или недооценил, я на это вообще не смотрю. Грубо говоря, когда я читал книгу «Фёдор Емельяненко — спортсмен», меня интриговало окончание книги, и это окончание оказалось логичным — возраст. Теперь я буду читать книгу «Фёдор Емельяненко – человек». А ещё надеюсь дождаться «Фёдор Емельяненко – наследие». Всё только начинается в этой трилогии. С богом, Последний Император», — написал Кокляев.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.
Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном стал для Фёдора последним в карьере.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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