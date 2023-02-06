Кокляев высказался о Фёдоре Емельяненко после его поражения в бою с Бейдером

Российский стронгмен Михаил Кокляев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о прославленном российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.



«Настоящий герой идёт до конца, и Фёдор дошёл до логичного, героического окончания своей яркой карьеры. По поводу оценил он соперника или недооценил, я на это вообще не смотрю. Грубо говоря, когда я читал книгу «Фёдор Емельяненко — спортсмен», меня интриговало окончание книги, и это окончание оказалось логичным — возраст. Теперь я буду читать книгу «Фёдор Емельяненко – человек». А ещё надеюсь дождаться «Фёдор Емельяненко – наследие». Всё только начинается в этой трилогии. С богом, Последний Император», — написал Кокляев.



Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном стал для Фёдора последним в карьере.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?