Джо Джойс назвал качество Усика, которое доставит Фьюри проблемы в бою
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Британский претендент в супертяжёлом весе Джо Джойс объяснил, почему чемпион WBA, IBF и WBO, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) сможет доставить проблемы британцу Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO) в их очном противостоянии.
«По Усику непросто попасть. Александр выбрасывает большое количество ударов, из-за чего я могу сделать вывод, что он доставит определённые проблемы Фьюри. Да, Тайсон не столь активен, но он бьёт быстро, у него серьёзные габариты и отличная работа ног.
Усик будет танцевать по рингу и попытается выкрасть победу. Фьюри же попытается избить его и будет делать то, что делают большие парни – давить», – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу talkSPORT.
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«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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