Аскрен: поверю, что Макгрегор подерётся, только когда он начнёт проверяться на допинг

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE, американец Бен Аскрен прокомментировал официальный анонс поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером, который, как ожидается, состоится осенью.

По мнению Аскрена, о поединке можно будет рассуждать всерьёз только после того, как Макгрегор войдёт в пул тестируемых на допинг бойцов UFC.

«Макгрегор должен был выбрать более лёгкий бой. И я поверю в то, что он будет драться, только когда он попадёт в список USADA», – написал Аскрен в социальных сетях.

Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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