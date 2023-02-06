Аскрен: поверю, что Макгрегор подерётся, только когда он начнёт проверяться на допинг

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE, американец Бен Аскрен прокомментировал официальный анонс поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Майклом Чендлером, который, как ожидается, состоится осенью.
По мнению Аскрена, о поединке можно будет рассуждать всерьёз только после того, как Макгрегор войдёт в пул тестируемых на допинг бойцов UFC.
«Макгрегор должен был выбрать более лёгкий бой. И я поверю в то, что он будет драться, только когда он попадёт в список USADA», – написал Аскрен в социальных сетях.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
- 6 февраля 2023
-
19:41
-
18:30
-
18:12
-
17:52
-
16:49
-
16:47
-
16:13
-
15:29
-
14:58
-
14:26
-
13:35
-
13:26
-
12:47
-
12:34
-
11:37
-
11:29
-
10:16
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:39
-
00:45
-
00:11
-
00:01
- 5 февраля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:37
-
22:55
-
22:51
-
22:34
-
22:26
-
21:57
-
21:16
-
20:55
-
20:46