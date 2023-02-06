Порье назвал условие, при котором Макгрегор победит Чендлера

Двукратный претендент на титул UFC, американец Дастин Порье высказался о поединке своих бывших соперников Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, которые, как ожидается, сойдутся в лимите полусреднего веса (до 77 кг) этой осенью.
«Любой из парней способен победить. Если Конор вернётся с тем же таймингом и скоростью, что и до травмы, то остановит Чендлера. Чендлер очень уязвим. А Конор является парнем, который, если вы стоите перед ним, достанет вас даже тогда, когда вы этого не ждёте.
Конор габаритнее, чем кажется. И он отлично использует свои габариты, скорость и тайминг, чтобы сократить дистанцию, в то время как Чендлеру нужен взрыв, чтобы провести атаку. Если тайминг Конора будет на месте, то он потрясёт Чендлера», – приводит слова Порье издание Sportskeeda.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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