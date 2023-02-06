В команде Бивола назвали сроки его следующего боя

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о сроках следующего выступления своего подопечного.

«В мае-июне Дмитрий, вероятнее всего, проведёт защиту своего титула. Вероятно, бой пройдёт в США. Есть предложения снова провести бой в Эмиратах, но пока это на начальных стадиях. По поводу соперника, реально обсуждается кандидатура Джошуа Буатси, англичанин, выходец из Ганы. Думаю, что в скором времени сможем дать больше информации», – цитирует Корнилова издание «Спорт день за днём».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся 5 ноября в Абу-Даби (Саудовская Аравия), Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса (44-1, 30 KO).

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?