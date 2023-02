Роберт Уиттакер оценил шансы Адесаньи в реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном реванше между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится 9 апреля в Майами (США).

«Если мы оценим это противостояние с психологической точки зрения, то я считаю, что у Адесаньи были большие шансы в первом бою. Хотя, возможно, досрочное поражение могло и раскрепостить его, поскольку худшее уже произошло.

Всё может случиться. Адесанья либо окажется в том положении, где раскрепостится, и выйдет на бой ментально свободным, либо его будет беспокоить вопрос маленьких перчаток. Он мог победить Перейру в первом бою», – сказал Уиттакер в подкасте Believe You Me.

