Роберт Уиттакер оценил шансы Адесаньи в реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном реванше между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится 9 апреля в Майами (США).
«Если мы оценим это противостояние с психологической точки зрения, то я считаю, что у Адесаньи были большие шансы в первом бою. Хотя, возможно, досрочное поражение могло и раскрепостить его, поскольку худшее уже произошло.
Всё может случиться. Адесанья либо окажется в том положении, где раскрепостится, и выйдет на бой ментально свободным, либо его будет беспокоить вопрос маленьких перчаток. Он мог победить Перейру в первом бою», – сказал Уиттакер в подкасте Believe You Me.
Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:
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