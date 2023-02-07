Менеджер Бивола: у чемпиона всегда хотят отобрать пояс. У Димы — всё наоборот

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), рассказал о непростом становлении своего подопечного на профессиональном ринге.

«Вы не представляете, сколько раз у нас возникали ситуации, когда мы действовали без чёткого плана следующего боя. Для чемпиона мира это редкость. Всегда найдётся парень, который жаждет отобрать твой пояс. Поэтому чемпионы постоянно боксируют как минимум за счёт своего статуса. У нас – наоборот.

Это история не про то, что мы мало получили за бой, потому что не хватает популярности. Мы говорим о том, что боя как такового нет. Телеканалы не сразу хотели Диму ставить в трансляции. Не хватало узнаваемости или просмотров.

Стиль бокса, который показывает Дима, не всем нравится, особенно фанатам, которые не сильно глубоко разбираются в этом виде спорта. Здесь люди уже не ценят сам бокс. Предпочитают драму, накал, кровь. А Дима – это другое. Это терпение, класс и интеллект», – цитирует Корнилова издание «Спорт день за днём».

Ранее в интервью Корнилов высказался о проблемах организации объединительного поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.