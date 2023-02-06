Сехудо: Волкановски ничего не сделает Махачеву. Я был в Дагестане, там я стал скромнее

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо считает, что борьба станет решающим фактором в предстоящем титульном поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится на турнире UFC 284.

«Александр ничего не сможет сделать из-за того, что дала Исламу борьба. Я соревновался в Дагестане. И меня там сделали скромнее. Своим успехом я во многом обязан Дагестану. Ислам родился там, а оттуда ведут свою родословную олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Все виды борьбы в одном месте. Там возможно научиться лучшему», – сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

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