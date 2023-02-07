Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 11 на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284.
В главном бою чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг), 31-летний россиянин Ислам Махачев (23-1) проведёт дебютную защиту титула против обладателя пояса в полулёгком дивизионе (до 65 кг) и первого номера рейтинга pound-for-pound, 34-летнего австралийца Алекса Волкановски (25-1).
В соглавном событии мексиканец Яир Родригес (16-3) сразится за временный титул в полулёгком весе с американцем Джошем Эмметтом (18-2).
Российские зрители смогут увидеть основной кард турнира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», начало – в 6:00 мск. Также трансляция будет доступна по подписке на приложение UFC Fight Pass.
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