«Тайсон в качестве рефери». Нганну определил условия для боя с Тайсоном Фьюри
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну назвал условия для боксёрского поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
«- Перчатки 4 унции
— Клетка
— Майк Тайсон в качестве рефери
— Cтандартные правила бокса
Что ещё?
— Звание самого плохого парня на планете», — написал Нганну в социальных сетях
Напомним, Фрэнсису Нганну 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года и провёл в общей сложности 14 боёв, одержав победы в 12 из них. В своём последнем бою на UFC 270 в январе Нганну победил по очкам француза Сириля Гана. В январе 2023 года ушёл из UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе, из-за финансовых разногласий.
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