Экс-чемпион UFC Энтони Петтис проведёт бой с Роем Джонсом-младшим по правилам бокса

1 апреля в рамках турнира Gamebred Boxing 4 состоится бой между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и легендарным боксёром Роем Джонсом-младшим.

Об этом объявил об другой боец UFC Хорхе Масвидаль во время недавнего выступления на шоу The MMA Hour.

Петтис дебютирует в профессиональном боксе после долгой и успешной карьеры в ММА. Он по-прежнему имеет контракт с PFL, и ожидается, что вернётся в лигу в сезоне 2023 года, хотя официально это ещё не было объявлено.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провел 75 поединков, одержав 66 побед и потерпев девять поражений. Джонс в последний раз выходил драться в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.